Туск призвал ЕС помочь Франции восстанавливать Нотр-Дам

Президент Европейского союза Дональд Туск 16 апреля заверил всех обеспокоенных пожаром в соборе Парижской Богоматери, что он будет отреставрирован после пожара. Об этом он заявил в своем Twitter.

"Я как уроженец Гданьска, который был на 90% разрушен и сожжен, а затем восстановлен, хотел бы выразить солидарность и сказать слова утешения народу Франции. Вы тоже восстановите свой собор!" – подчеркнул он.

Также он призвал все 28 государств Евросоюза принять участие в восстановлении Нотр-Дама.

Напомним, в соборе Парижской Богоматери в столице Франции вечером в понедельник, 15 апреля, возник сильный пожар. Пожар начался в реконструируемой части здания.

По состоянию на утро, 16 апреля, пожарные полностью потушили возгорание. На данный момент специалисты проверяют прочность несущих конструкций и продолжают эвакуацию предметов искусства. Каменная часть Собора - 850-летнее каменное сооружение готического здания - уцелела. Обе башни собора и его фасад удалось спасти.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Собор, а французские миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно уже выделили 300 млн евро на восстановление здания.