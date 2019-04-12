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Вышел тизер к девятому эпизоду "Звездных войн"

"Восхождение Скайуокера" будет завершением саги.

В Чикаго на Star Wars Celebration презентовали первый тизер нового эпизода "Звездных войн".

Как сообщает Hollywood Reporter, девятый фильм саги называется "Восхождение Скайуокера" и станет завершением истории о Люке.

Режиссером фильма выступил Джей Джей Абрамс. Студия Disney заявила, что после выхода этого фильма в декабре 2019-го производство новых фильмов из серии "Зведных войн" будет временно приостановлено.

Сообщается также, что в фильме появится Кэрри Фишер в роли Леи, и что в определенном смысле в сюжет вернется Император Палпатин. Также в роли Ландо Калриссиана вернется Билли Ди Уильямс. 

В украинский прокат 9-й эпизод "Звездных войн" выйдет 19 декабря.

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