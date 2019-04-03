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Вышел трейлер к "Джокеру" с Хоакином Фениксом

Фильм расскажет предысторию соперника Бэтмена.

В сети опубликовали первый трейлер к фильму "Джокер" Тодда Филлипса, главную роль в котором играет Хоакин Феникс.

Фильм расскажет предысторию культового антигероя, одного из главных соперников Бэтмена – ключевого героя комиксов вселенной DC. Время действия – 1981 год, Готэм, а Джокера еще зовут Артур Флек.

Джокера в разное время на экранах воплощали Джек Николсон (в фильме Тима Бартона), Хит Леджер (посмертно получил "Оскар" за роль в "Темном рыцаре") и Джаред Лето (в "Отряде самоубийц").

Хоакин Феникс – трехкратный номинант на "Оскар" и обладатель кубка "Вольпи" за роль в "Мастере" Пола Томаса Андерсона. 

В украинский прокат "Джокер" выйдет 4 октября.

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