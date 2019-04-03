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На стене машинного зала ЧАЭС появится мурал

Объявлен конкурс на лучший эскиз мурала.

На стене машинного зала ЧАЭС появится мурал
Фото: twitter.com/EBRD

Сегодня стартовал конкурс на лучший эскизный проект для создания мурала в Чернобыльской АЭС, прием заявок будет длиться до 3 мая. Об этом сообщается на сайте государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС", победителя определит экспертное жюри с учетом голосования на Facebook-странице ЧАЭС.

Задачей конкурса является разработка проекта мурала, в состав которого входит цветной эскиз, название проекта, концепция и краткое описание. Проект должен быть рассчитан на параметры 18,5х57,9 м.

Количество работ от одного участника не ограничено. Победитель конкурса награждается эксклюзивной двухдневной персональной экскурсией на Чернобыльскую АЭС и в город Припять, а также денежным призом. Какого именно размера будет этот приз, на сайте не указано.

Как говорится на сайте ЧАЭС, мурал будет размещен на восточной стене машинного зала, которая выходит на офисные помещения ЧАЭС, его будут ежедневно видеть около тысячи человек персонала и посетителей станции.

Напомним, зимой в 2019 году на станции киевского метро «Осокорки» появился мурал, который вызвал резонансную реакцию в обществе. Во время оформления этого мурала «потерялось» около 1,765 млн гривен. Госсекретарь Артем Биденко говорил, что рисовать будут известные мировые художники с высокими гонорарами. В конечном итоге оказалось, что художники работали бесплатно, из бюджета оплачивали только их перелет и проживание в Украине.

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