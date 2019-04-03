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​Умер российский актер Алексей Булдаков

В 2014 году он подписал письмо с поддержкой оккупации Крыма.

​Умер российский актер Алексей Булдаков
Фото: aktivno.net

Российский актер Алексей Булдаков умер в ночь на 3 апреля во время гастролей в столице Монголии Улан-Баторе.

О смерти артиста сообщил в инстаграме президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Монголии.

Булдакову было 68 лет.

Больше всего он известен по роли генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты" и его продолжениях.

В 2014 году он был одним из многочисленных деятелей культуры РФ, подписавших письмо в поддержку президента России Владимира Путина и оккупации Крыма.

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