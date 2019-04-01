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Вышел трейлер к новому фильму Джима Джармуша "Мертвые не умирают"

Комедия про зомби выйдет в мировой прокат 14 июня.

Компания Focus Features обнародовала первый трейлер к новому фильму Джима Джармуша – "Мертвые не умирают".

Это комедия про нашествие зомби на маленький американский городок Центрвилль.

В главных ролях снялись Билл Мюррей, Адам Драйвер, Хлои Севиньи, Игги Поп, Тильда Суинтон и другие.

Выход фильма в прокат в Штатах назначен на 14 июня. Не исключено, что мировая премьера картины состоится на Каннском кинофестивале – предыдущие два фильма Джармуша – "Патерсон" и "Выживут только любовники" – принимали участие в основном конкурсе. Попал ли фильм в Канны, станет известно 18 апреля, когда объявят программу.

Дата выхода фильма "Мертвые не умирают" в украинский прокат пока неизвестна.

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