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В Киеве открылась 16-я Французская весна

На Софийской площади показали перформанс французского коллектива Transe Express.

В Киеве на Софийской площади прошел перформанс "Садовница Мю и кинематика флюидов" французского коллектива Transe Express в честь открытия ежегодного фестиваля "Французская весна".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Традиционно "Французская весна" проходит на протяжении апреля – в этом году фестиваль проходит в 16-й раз.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

"Задуманный как история погружения в материю, сюжет спектакля разворачивается вокруг похожей на цветок оригинальной конструкции, которая открывается, как огромная музыкальная шкатулка. Задета на подъемный кран воздушная звезда общается с гибкой анемоной в воздухе, в то время как зрители удивляются световой походке артистов по земле", – говорится в сообщении организаторов.

Программу событий "Французской весны" можно посмотреть на сайте Французского института.

Напомним, в рамках допремьерных показов французского кино в Украине покажут новые фильмы Франсуа Озона и Оливье Ассаяйса.

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