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Во время Французской весны покажут новые фильмы Франсуа Озона и Оливье Ассайяса

Традиционно в апреле в Украине пройдет фестиваль допремьерных показов французского кино.

Во время Французской весны покажут новые фильмы Франсуа Озона и Оливье Ассайяса
Фото: Артхаус Трафик

Организаторы ежегодного фестиваля "Французская весна в Украине", объявили программу показов "Фестиваля допремьерных показов".

Как сообщают дистрибьюторы, в этом году зрителям представят новые работы Франсуа Озона, Оливье Ассайяса и фильмы, музыку к которым писал Мишель Легран.

Программу допремьерных показов откроет фильм "Эдмон" Алексиса Михалика – о французском драматурге Эдмоне Ростане и создании его пьесы "Сирано де Бержерак".

Также в программе:

  •  фильм "По божьей воле" Франсуа Озоне, получивший гран-при жюри Берлинале в этом году. Фильм основан на реальных событиях скандала с совращением малолетних в католической церкви;
  • "Обещание на рассвете" Эрика Барбье – экранизация романа лауреата Гонкуровской премии Ромена Гари, в которой сыграли Пьер Нине и Шарлотта Генсбур;
  • "Двойные жизни" Оливье Ассайяса – о парижской богеме. В главных ролях – Гийом Кане и Жюльетт Бинош;
  • "Клубничка" Лу Жене – о становлении эротической фотографии в конце XIX века.

Ретроспективная часть посвящена фильмам, где звучит музыка Мишеля Леграна, лауреата трех премий "Оскар" и пяти "Грэмми". На фестивале покажут "Шербурские зонтики" и "Девушки из Рошфора" Жака Деми, "Барбара" Матье Амальрика, "Эдем" Мии Хансен-Лёве и "Джеронимо" Тони Гатлифа. Также в программу фестиваля традиционно вошел сборник "Долгие ночи короткого метра".

Фото: Артхаус Трафик

Фестиваль допремьерных показов французского кино пройдет с 4 по 10 апреля.

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