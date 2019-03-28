Фильм называется "Преданная" и выйдет на экраны в 2020 году.

Создатели фильма "Преданная" по мотивам романа Софии Андрухович "Феликс Австрия" обнародовали первый тизер картины.

В широкий прокат фильм Кристины Сиволап выйдет в начале 2020 года.

"В тизере хотелось познакомить зрителей с будущей атмосферой фильма, его настроением и, конечно, миром главной героини, – рассказывает режиссер картины. – Где реальность и иллюзия сплелись в тесный клубок, который невозможно распутать изнутри. Ну и познакомить зрителя с нашим видением главных героев этой истории, немного погрузить в их запутанные и искаженные отношения".

Специально для тизера музыкант Евгений Филаторв (The Maneken) написал новую аранжировку композии "Човен", а вокалистка группы "Один в каное" Ирина Швайдак – новую вокальную партию.

Напомним, главные роли в экранизации "Феликс Австрия" сыграют польская актриса Марианна Янушевич (Стефания), Алеся Романова (Адель) и Роман Луцкий (Петр Сколик).