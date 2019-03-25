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Департамент коммунальной собственности объявил конкурс на здание кинотеатра "Киев"

Конкурс планируют провести 15 апреля.

Департамент коммунальной собственности объявил конкурс на здание кинотеатра "Киев"
Фото: wikipedia

Департамент коммунальной собственности Киева обнародовал объявление о конкурсе на нового арендатора здания кинотеатра "Киев".

Объявление опубликовано на официальном сайте Департамента и в газете "Крещатик" от 22 марта.

В нем, в частности, заявлены дополнительные условия, на которых конкурс будет проходить:

  • кинотеатр должен уделять внимание популяризации украинского национального кино, которое будет составлять не менее 30% от общего репертуара, и проводить премьерные показы фильмов украинского производства;
  • кинотеатр должен продолжить свою работу в формате фестивального центра столицы, сотрудничая с самыми большими международными кинофестивалями - "Молодость", Docudays UA, "Крок", ОМКФ, КІSFF, "Чилдрен кинофест" и другие;
  • обеспечить свободный доступ к кинотеатру зрителей с ограниченными возможностями;
  • особенное внимание должны уделить образовательным и детским программам;
  • и т.д.

При этом участники конкурса должны быть субъектами кинематографии и иметь лицензию на показ фильмов от Госкино.

Победитель конкурса сможет заключить договор аренды здания кинотеатра на 10 лет. В Киевсовете отмечают, что не будут принимать решений относительно приватизации объекта аренды на протяжении этого срока.

 

Конкурс планируют провести 15 апреля 2019 года.

Прием предложений от претендентов совершается до 10 апреля 2019 года.

Участники конкурса должны подать соответствующий набор документов и подтвердить оплату авансовой суммы, составляющей стартову арендную оплаты за 4 месяца - 2 277 012 грн.

Напомним, срок аренды кинотеатра "Киев" действующим арендатором истек 4 января 2019 года. Пока не будут известны результаты конкурса, кинотеатр продолжает работу.

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