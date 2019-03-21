Открытие монумента приурочили к 130-летию с дня рождения артиста.

На столичном Подоле состоялось открытие памятника Александру Вертинскому, выдающемуся артисту эстрады начала ХХ века, уроженцу Киева.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Памятник поставили на углу Андреевского спуска и Боричевого тока. Автор монумента – скульптор Борис Довгань. Статую изготовили из бронзы на средства коллекционера и галериста Александра Брея.

Открытие монумента приурочили к дню рождения Вертинского, родившегося в Киеве в 1889 году.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на открытии были жители города, протестовавшие против установления памятника из-за якобы отсутствующего на это разрешения.

Фото: Макс Требухов Памятник Александру Вертинскому в Киеве

Фото: Макс Требухов