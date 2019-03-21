В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ
"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
ГлавнаяКультура

В Киеве открыли памятник Александру Вертинскому

Открытие монумента приурочили к 130-летию с дня рождения артиста.

На столичном Подоле состоялось открытие памятника Александру Вертинскому, выдающемуся артисту эстрады начала ХХ века, уроженцу Киева.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Памятник поставили на углу Андреевского спуска и Боричевого тока. Автор монумента – скульптор Борис Довгань. Статую изготовили из бронзы на средства коллекционера и галериста Александра Брея. 

Открытие монумента приурочили к дню рождения Вертинского, родившегося в Киеве в 1889 году. 

Как сообщает корреспондент LB.ua, на открытии были жители города, протестовавшие против установления памятника из-за якобы отсутствующего на это разрешения.

Памятник Александру Вертинскому в Киеве
Фото: Макс Требухов
Памятник Александру Вертинскому в Киеве

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также