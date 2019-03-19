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Умер известный советский режиссер Марлен Хуциев

Режиссеру "Весны на Заречной улице" было 93 года.

Умер известный советский режиссер Марлен Хуциев
Фото: vokrug.tv

Во вторник, 19 марта, в возрасте 93 лет умер известный советский режиссер Марлен Хуциев, снявший такие фильмы, как "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича", "Два Федора" и другие.

Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Два дня назад режиссер был доставлен в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением.

Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе (Тбилиси). В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал режиссером на Одесской киностудии, с 1959 года - на киностудии имени Горького, с 1965 года - на "Мосфильме".

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