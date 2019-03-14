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Германия вернула Украине церковную грамоту Петра I о поставлении на Киевскую митрополию

Исторический документ был вывезен из Киева во время войны.

Германия вернула Украине церковную грамоту Петра I о поставлении на Киевскую митрополию
Германия вернула Украине церковную грамоту Петра I
Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Германия вернула Украине грамоту Петра I о поставлении митрополита Иосафата (Кроковского) на Киевскую митрополию, которая была вывезена из Киева во время Второй мировой войны.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем микроблоге Twitter.

"Действительно исторический день. Германия вернула Украине грамоту Петра I от 1708 года, в которой тот просит Митрополита Киевского Иосифа Кроковского не склоняться на сторону Вселенского патриарха. Как символично: на днях она познакомится с нашим Томосом", - написал он.

Грамоту украинскому послу передал госсекретарь МИД Германии Вальтер Линднер.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

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