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Німецька розвідка вважає спалах Covid-19 результатом лабораторної помилки

Є підстави звинувачувати Уханський інститут вірусології.

Німецька розвідка вважає спалах Covid-19 результатом лабораторної помилки
Фото: EPA/UPG

Низка німецьких ЗМІ у середу розповсюдила інформацію від розвідувальної служби країни щодо з'ясування причин спалаху коронавірусу у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року, який зрештою призвів до глобальної пандемії. 

Як пише Deutsche Welle, ще у 2020 році німецька розвідка дійшла висновку, що Covid поширився через лабораторну помилку. З вірогідністю від 80 до 95% відповідальність лежить на Уханському інституті вірусології, методи дослідження в якому було названо "ризикованими", а правила безпеки "постійно порушувалися".

Розвідка також вважає, що співробітники лабораторії втручалися у віруси, які зустрічаються в природі, що призводило до зміни механізму зараження та характеру того, як носій хворіє. 

Китай неодноразово відкидав будь-які звинувачення щодо штучного походження Covid з лабораторії. Проте Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів також двічі висувало версію про те, що коронавірус поширився через людський фактор. 

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