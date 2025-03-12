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Вживання яких психоактивних речовин фіксують медичні фахівці у війську - опитування

Серед військових та ветеранів, які переживають залежність від психоактивних речовин (ПАР), найрозповсюдженішим є вживання алкоголю.

Вживання яких психоактивних речовин фіксують медичні фахівці у війську - опитування
Фото: HEALING BEGINS WITH HOPE

На другому місці – вживання наркотичних речовин. Часто спостерігається комбіноване вживання психоактивних речовин - як алкоголю, так і наркотиків.

Йдеться у дослідженні наркозалежності в ЗСУ на замовлення БО "Благодійний фонд «Харків з тобою» проведеному ГО Дослідницьке бюро «Соціологіст».

Соціологи провели глибинні інтерв’ю з лікарями цивільних медзакладів та військових шпиталів, бойовими медиками, психологами, зокрема військовими.

Поширені наркотичні препарати серед військових / ветеранів/-ок, які вживають наркотики:

  • опіоїди (морфін, оксикодон, налбуфін, трамадол, метадон, габапентіни, прегабаліни («Лірика»);
  • стимулятори (солі, амфетамін, метамфетамін, мефедрон);
  • галюциногени (гриби);
  • канабіноїди (канабіс);
  • снодійно-седативні препарати (гідазепам).

Більшість експертів вважають, що всі види залежностей та речовин, які приймають військові, небезпечні, - можуть зашкодити як тим, хто вживає, так і тим, хто оточує людину.

Серед найбільш небезпечних : психостимулятори, здебільшого солі, що викликають незворотні процеси у функціях головного мозку, під їх впливом людина галюцинує. Звикання до них формується після першого прийому.

«Цю проблему не уникала жодна армія світу, – каже на презентації дослідження Вікторія Тимошевська, виконавча директорка БФ «Здорові рішення». – Ця залежність не від того, що комусь захотілося чи сумно було в армії, а це часто вимушена ситуація, щоб виконати бойове завдання чи впоратися з наслідками виконання бойового завдання».

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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