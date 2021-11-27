Переворот в Україні готували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС, - журналіст BuzzFeed Міллер
Переворот в Україні готували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС, - журналіст BuzzFeed Міллер
У Києві пройшов "пресмарафон" Володимира Зеленського. Трансляція
У Києві пройшов "пресмарафон" Володимира Зеленського. Трансляція
Бурба пропонував вкрасти формулу вакцини від ковіду і сам злив у ЗМІ дані про операцію "вагнерівців", – Зеленський
Бурба пропонував вкрасти формулу вакцини від ковіду і сам злив у ЗМІ дані про операцію "вагнерівців", – Зеленський
Зеленський: Вони так бояться, що я піду на другий термін, Гордон аж зі штанів викидається
Зеленський: Вони так бояться, що я піду на другий термін, Гордон аж зі штанів викидається
Ахметов спростував заяву Зеленського про втягування у держпереворот
Ахметов спростував заяву Зеленського про втягування у держпереворот
Зеленський: "Бурба заробляв гроші на отриманій інформації"
Зеленський: "Бурба заробляв гроші на отриманій інформації"
Марафон: про що говорив з журналістами Володимир Зеленський
Марафон: про що говорив з журналістами Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в державний переворот
Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в державний переворот
ГоловнаСуспільствоПодії

Суд арештував водія, який під наркотиками вчинив смертельну аварію на в’їзді до Харкова

У ДТП загинули три людини.

Суд обрав запобіжний захід водію, який у стані наркотичного сп’яніння вчинив смертельну аварію на в’їзді до Харкова.

Про це повідомили в обласній поліції.

“60 діб без права внесення застави – таке рішення виніс Київський районний суд м. Харкова у відношенні 41-річного правопорушника.”, – йдеться у повідомленні.

Експертиза встановила, що чоловік керував транспортним засобом під дією канабіноїдів та опіатів.

Смертельна аварія сталася 25 листопада близько 17:30 в районі перехрестя кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе. Водій «MAN» з напівпричепом виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світлофора та спровокував масштабну ДТП.

Внаслідок аварії три людини загинули на місці пригоди, серед яких трирічна дитина. Також травмувались чотири особи. За висновком експертів, водій знаходився у стані наркотичного сп’яніння.

Наразі 41-річному мешканцю міста Запоріжжя повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, 16-річному підозрюваному у смертельній ДТП у Харкові Миколі Харківському призначили психіатричну експертизу.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також