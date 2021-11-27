Обвинувачений у справі катівні “Ізоляція” Євген Бражников виїхав з України

Обвинувачений у справі катівні ДНР “Ізоляція” Євген Бражников виїхав з України та попросив притулку у Франції.

Про це повідомив адвокат Віталій Гончаров у письмовому клопотанні до суду про участь свого підзахисного по відео, пише видання Грати.

Самого адвоката на засіданні не було через хворобу.

Обвинувачений у справі катівні «ДНР» «Ізоляція» Євген Бражников виїхав з України та попросив притулку у Франції. Про це повідомив адвокат Віталій Гончаров у письмовому клопотанні до суду про участь свого підзахисного по відео. Самого адвоката на засіданні не було через хворобу pic.twitter.com/WDBkrSx2hO — Ґрати (@Graty_me) November 26, 2021

Суддя Сергій Родіонов відмовив клопотанню захисту у відеоконференції та задовольнив прохання обвинувачення та потерпілих про заміну захисника.

Процес перебуває на підготовчій стадії вже пів року. У справі девʼять потерпілих – колишніх вʼязнів “Ізоляції”.

Суддя Сергій Родіонов відмовив клопотанню захисту у відеоконференції та задовольнив прохання обвинувачення та потерпілих про заміну захисника. Процес перебуває на підготовчій стадії вже пів року. У справі дев'ять потерпілих — колишніх в'язнів «Ізоляції» pic.twitter.com/tiSz2U1O7V — Ґрати (@Graty_me) November 26, 2021

“Прокуратурі про статус прохача притулку обвинуваченого не відомо, а адвокат не надав жодних документів про це. Про те, що Бражников виїхав із країни, також не відомо. Запобіжний суд відмовився призначати на стадії відкриття документів, оскільки вирішив, що ризиків для нього немає”, – пише видання.

“Бражников є одним із ключових обвинувачених у резонансній справі «Ізоляції», яка зараз на всю Україну звучить. Він два роки фактично вільно пересувався територією України , за винятком проміжку у пів року. Як ми бачимо з тих документів, які ще вимагають підтвердження, і за моїми особистими даними, ця людина фактично втекла та ще й вимагає якогось статусу політвʼязня чи біженця. Я б хотів звернути вашу увагу, якщо можливо, щоб ми не затягували цю справу процесуально, і якщо можливо, поміняли адвоката Бражникова, бо якщо ця людина дійсно хворіє на коронавірус, то це можуть бути місяці. Ми не можемо собі дозволити, щоб підготовче засідання тривало декілька місяців і ми не змогли перейти до розгляду справи по суті”, – заявив у судовому засіданні журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, який є одним із потерпілих у справі.

Нагадаємо Приморський районний суд Маріуполя обрав терористу "ДНР" Денису Куликовському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суд арештував його до 7 січня без можливості внесення застави.