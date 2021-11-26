Їй продовжили заборону в’їзду на 10 років.

Прикордонники виявили росіянку, яка влітку 2018-го незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію АР Крим й отримала заборону на в’їзд в Україну на три роки.

Тепер жінка прилетіла у "Бориспіль" рейсом із Познані.

"Під час проведення додаткових контрольних заходів, які застосовуються до громадян країн міграційного ризику, в тому числі РФ, з’ясувалося, що мандрівниця є порушницею українського законодавства", - повідомляють у Держприкордонслужбі.

Іноземка змінила паспорт, у ньому вже не було відмітки українських прикордонників, тож вона спробувала в’їхати в Україну знову.

Оскільки іноземка вдруге порушила порядок в’їзду, прикордонники "прикрасили" її новий паспортний документ новим штампом заборони в’їзду в Україну - терміном на 10 років.

Нагадаємо, що порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї дозволяє відвідувати Крим тільки через наземні контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Будь-яка людина, яка приїжджає до Криму на автомобілі чи поїзді через міст з Кубані або прилітає літаком автоматично порушує українське законодавство.