Видання "Донбас.Реалії" встановило, що навчання окупаційних військ ОРДЛО, про які на початку тижня повідомила українська розвідка, відбуваються на полігоні біля міста Чистякове (колишній Торез).

Бойовики не називають місце і не публікують жодних відео з цих навчань, але видання за допомогою кількох доступних фотографій ідентифікувало місце їх проведення. Це полігон та база зберігання техніки між селом Тернове і Чистяковим на непідконтрольній частині Донбасу.

Фото: radiosvoboda.org

Нагадаємо, Головне управління розвідки повідомило, що в понеділок, 22 листопада, у з’єднаннях і частинах першого (Донецьк) та другого (Луганськ) армійських корпусів РФ розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів "силових структур" і окупаційних адміністрацій. Контроль проведення навчань здійснюється комплексною комісією 8 загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил РФ.