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ЗМІ встановили полігон, де почались навчання окупаційних військ ОРДЛО

Маневри відбуваються під наглядом комісії Збройних сил РФ.

Видання "Донбас.Реалії" встановило, що навчання окупаційних військ ОРДЛО, про які на початку тижня повідомила українська розвідка, відбуваються на полігоні біля міста Чистякове (колишній Торез).

Бойовики не називають місце і не публікують жодних відео з цих навчань, але видання за допомогою кількох доступних фотографій ідентифікувало місце їх проведення. Це полігон та база зберігання техніки між селом Тернове і Чистяковим на непідконтрольній частині Донбасу. 

Фото: radiosvoboda.org

Нагадаємо, Головне управління розвідки повідомило, що в понеділок, 22 листопада, у з’єднаннях і частинах першого (Донецьк) та другого (Луганськ) армійських корпусів РФ розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів "силових структур" і окупаційних адміністрацій. Контроль проведення навчань здійснюється комплексною комісією 8 загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил РФ.

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