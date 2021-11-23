Збройні сили Росії нарощують боєготовність окупаційних військ в ОРДЛО, – ГУР Міноборони

Командування Збройних сил Росії почало нарощення боєготовності російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомили в Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

"22 листопада у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів “силових структур” і окупаційних адміністрацій. Контроль проведення навчань здійснюється комплексною комісією 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ", – йдеться у повідомленні.

Українська розвідка додала, що навчання супроводжуються активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ для підготовки чергових фейкових матеріалів з дискредитації підрозділів Об’єднаних сил.

Нагадаємо, 21 листопада очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала близько 92 000 військ і готує новий наступ у січні-лютому. За даними української розвідки, атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

У Кремлі заявили, що заяви про підготовку російського вторгнення є маскуванням "агресивних задумів України".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на російську дезінформацію сказав, що Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі і віддана пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту.