Їх зупинили на Закарпатті.

На Закарпатті затримали автомобіль з чотирма українцями, які перевозили десятьох бангладешців. Транспортний засіб правоохоронці зупинили на околиці села Великі Лази Ужгородського району.

Фото: ДПСУ

Спробу незаконного переправлення групи нелегальних мігрантів через державний кордон припинили сьогодні, 22 листопада, повідомляє пресслужба ДПСУ.

"У зупиненому транспортному засобі марки Volkswagen виявили чотирьох громадян України та десятьох іноземців без документів, попередньо вихідців з Бангладеш, які мали намір потрапити до країн ЄС за пособництва наших співвітчизників", - сказано в повідомленні.

Наразі тривають оперативні заходи.

У діях іноземців вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", а в діях громадян України - ч.2 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Нагадаємо, раніше прикордонники завадили 15 близькосхідним "туристам" з Білорусі потрапити на Львівщину.

Тиждень тому литовські прикордонники затримали трьох українців за підозрою у переправленні нелегалів до ЄС. Українців затримали, коли вони переправляли трьох іракців – сімейну пару та дитину. За це загрожує штраф, арешт чи позбавлення волі терміном до шести років.