Жертв та постраждалих немає.

Сьогодні, 22 листопада, виникла пожежа в адміністративній будівлі Київського інституту автоматики. Рятувальники евакуювали 14 осіб. Жертв та постраждалих немає.

Про це інформує пресцентр головного управління ДСНС у Києві.

Повідомлення про пожежу на 4 поверсі 5-поверхової адміністративної будівлі на вул. Нагірній, 22 надійшло о 12:39. Площа займання становила 50 кв. м. Пожежа супроводжувалася сильним задимленням на 4-му та 5-му поверхах.

О 13:36 вогнеборці локалізували пожежу, о 13:42 – ліквідували.

На місці пожежі працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 38 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС у Києві.

Нагадаємо, сьогодні у висотці на проспекті Перемоги в Києві загорілися електрощитові з 5 по 15 поверхи. Людей - 31-го дорослого та одну дитину - довелося евакуювати. П'ятеро осіб застрягли в ліфті, їх вдалося звільнити.