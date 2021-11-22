Кличко: Київ скоро може вийти з "червоної" зони

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України скоро може вийти з "червоної" зони адаптивного карантину за умови збереження низхідної динаміки захворюваності на COVID-19. При цьому він закликав людей не розслаблятися, дотримуватися карантинних правил і вакцинуватися.

"Ми маємо зараз позитивну динаміку і, - тьху-тьху-тьху, я тримаю кулаки, - якщо вона збережеться, ми можемо найближчим часом перейти з червоної зони в помаранчеву", - заявив Кличко ввечері у неділю в ефірі ТРК "Київ".

За його словами, заповнюваність лікарень в Києві уже менша порогового значення "червоної" зони, хоча рівень госпіталізацій все ще зашкалює.

"Заповнюваність лікарень на сьогодні трохи менша, ніж у попередні дні, - 58%, заповнюваність ліжок з киснем - 61%. Трохи менше, ніж було, але розслаблятись не потрібно", - сказав він.

Кличко припустив, що цьому сприяє високий - порівняно з іншими регіонами України - рівень вакцинації від COVID-19 в Києві. "Зростає кількість вакцинованих людей, і це на сьогодні є єдиним захистом для здоров'я і життя", - підкреслив мер.

Нагадаємо, що Київ перейшов до "червоної" зони з 1 листопада. Під час весняної хвилі COVID-19 столиця України перебувала в "червоній" зоні 39 днів - з 23 березня до 1 травня.

Президент Володимир Зеленський 13 листопада заявив, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19. Такий же висновок оприлюднила робоча групи НАНУ з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.