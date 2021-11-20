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У “червоній” карантинній зоні перебуває 18 областей та Київ

"Жовтими" і "помаранчевими" є по три регіони.

У “червоній” карантинній зоні перебуває 18 областей та Київ
Фото: news.dtkt.ua

Станом на суботу, 20 листопада у зоні "червоного" рівня епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу перебуває 18 областей та Київ.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Це такі області: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська.

“Жовтими” є Кіровоградська, Тернопільська і Чернівецька області.

А “помаранчевими” – Закарпатська, Полтавська і Харківська.

Нагадаємо, Кабінет міністрів посилить карантинні вимоги для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

Так, МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації - як для працівників, так і для відвідувачів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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