МОЗ відзвітувало про 22 млн щеплень від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я повідомляє про черговий рекорд: від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено понад 22 млн протиковідних щеплень.

За даними пресслужби МОЗ, за добу 18 листопада вакциновано 294 320 людей. Першу дозу отримали 102 857 людей, завершили імунізацію від ковіду 191 463 людини.

Щеплення проводилося 1 085 мобільними бригадами з імунізації, 3 254 пунктами щеплення та 455 центрами вакцинації населення.

Понад 128 тис. українців отримали щеплення вакциною від Pfizer/BioNTech, понад 120 тис. - препаратом CoronaVac. Ще більш ніж 31 тис. осіб вакцинувалася препаратом від AstraZeneca, понад 13 тис. щепилися препаратом від Moderna.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 12 657 192 людини. Одну дозу отримали 12 657 190 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози 9 448 782 людини. Загалом проведено 22 105 972 щеплень.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про "тисячу Зеленського". Принцип нарахувань 1000 гривень буде схожий на те, як під час попередніх локдаунів виплачували по 8000 гривень постраждалому бізнесу.

Ці гроші можна буде витратити на спорт, розваги або подорожі всередині України. Участь у програмі з боку бізнесу, куди даватимуть "сертифікати", зможуть взяти підприємства з відповідними КВЕД. Програма має запрацювати з 19 грудня за рахунок спеціально створених віртуальних платіжних карток в "Дії".