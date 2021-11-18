Антивакцинатора Стахіва до львівського суду СБУ доставила із Закарпаття

Галицький районний суд Львова 18 листопада обиратиме запобіжний захід антивакцинатору Остапу Стахіву. Напередодні він не з’явився до суду, оскільки був у лікарні на Закарпатті.

До суду Стахіва, якому оголосили підозру за плани повалити конституційний лад і співпрацю з РФ, доставили співробітники Служби безпеки України.

Як повідомляє "Укрінформ", біля стін суду, як і напередодні, зібралися дві групи активістів. Антивакцинатори підтримують Стахіва і наголошують, що він відстоює конституційні права українського народу. Водночас Національний корпус наголошує, що його учасники прийшли під суд через те, що антивакцинатори співпрацюють з Росією і намагаються повалити конституційний лад в Україні.

Між активістами правоохоронці зробили коридор, щоб не було сутичок.

Судове засідання наразі не розпочалося, хоча було заплановане на 12:00 і підозрюваний вже перебуває у приміщені суду.

Стахів пояснив, що вирішив підлікуватися на Закарпатті, бо в нього "немає довіри до львівських медиків".

"Тому поїхав у Сваляву. А зараз до мене навіть не допускають лікарів", – сказав Стахів.

Він також поскаржився, що його тримали до третьої ночі на вулиці вчора, "щоб я вимерз", а потім – у камері, яка не опалюється.

Нагадаємо, що Остап Стахів вважається лідером руху антивакцинаторів України. У вівторок, 16 листопада, СБУ оголосила йому підозру і заявила, що він листувався щодо захоплення влади в Україні з громадянами Росії.

Йому інкримінували ст. 109 Кримінального кодексу, тобто дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Ця стаття передбачає до 10 років в'язниці.