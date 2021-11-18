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Антивакцинатора Стахіва до львівського суду СБУ доставила із Закарпаття

Учора Стахів на суд не з’явився.

Антивакцинатора Стахіва до львівського суду СБУ доставила із Закарпаття
Остап Стахів
Фото: Facebook/Остап Стахів

Галицький районний суд Львова 18 листопада обиратиме запобіжний захід антивакцинатору Остапу Стахіву. Напередодні він не з’явився до суду, оскільки був у лікарні на Закарпатті.

До суду Стахіва, якому оголосили підозру за плани повалити конституційний лад і співпрацю з РФ, доставили співробітники Служби безпеки України.

Як повідомляє "Укрінформ", біля стін суду, як і напередодні, зібралися дві групи активістів. Антивакцинатори підтримують Стахіва і наголошують, що він відстоює конституційні права українського народу. Водночас Національний корпус наголошує, що його учасники прийшли під суд через те, що антивакцинатори співпрацюють з Росією і намагаються повалити конституційний лад в Україні.

Між активістами правоохоронці зробили коридор, щоб не було сутичок.

Судове засідання наразі не розпочалося, хоча було заплановане на 12:00 і підозрюваний вже перебуває у приміщені суду.

Стахів пояснив, що вирішив підлікуватися на Закарпатті, бо в нього "немає довіри до львівських медиків".

"Тому поїхав у Сваляву. А зараз до мене навіть не допускають лікарів", – сказав Стахів.

Він також поскаржився, що його тримали до третьої ночі на вулиці вчора, "щоб я вимерз", а потім – у камері, яка не опалюється.

Нагадаємо, що Остап Стахів вважається лідером руху антивакцинаторів України. У вівторок, 16 листопада, СБУ оголосила йому підозру і заявила, що він листувався щодо захоплення влади в Україні з громадянами Росії.

Йому інкримінували ст. 109 Кримінального кодексу, тобто дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Ця стаття передбачає до 10 років в'язниці.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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