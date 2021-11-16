Суд призначив Тупицькому заставу 45 тисяч гривень, - адвокат

Водночас суд відмовив у задоволенні клопотання про покладення на Тупицького інших обов'язків, про які просив прокурор.

Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому у вигляді застави в розмірі 45 тисяч гривень.

Про це "Укрінформу" повідомив адвокат Олександр Телешецький.

“Так, дійсно, розглядалося таке клопотання прокурора. І єдиний обов'язок, який був покладений (на Тупицького - ред.) - не спілкуватися з низкою свідків з приводу обставин, які є предметом судового розгляду”, - сказав захисник.

Телешецький уточнив, що водночас суд відмовив у задоволенні клопотання про покладення на Тупицького інших обов'язків, про які просив прокурор, зокрема, здачу закордонного паспорта, носіння електронного браслета і заборону відвідувати приміщення Конституційного Суду.

Минулого тижня Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора передали суду обвинувальний акт у другій кримінальній справі проти Олександра Тупицького. Його разом з головним бухгалтером Конституційного суду обвинувачують в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби ("Клієнт Казначейства – Казначейство").

Тупицького також судять за обвинуваченням у наданні брехливих свідчень і спробі підкупу свідка (ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України). При цьому сам Тупицький відмовився визнавати себе підозрюваним.

Через цю кримінальну справу його відсторонили від виконання обов'язків голови Конституційного суду.