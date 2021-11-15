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В Раді заперечили намір ліквідувати ГНЕУ

"Мови про це на жодному засіданні не йшлося".

В Раді заперечили намір ліквідувати ГНЕУ
Фото: Максим Марусенко

У апараті Верховної Ради заперечили наміри ліквідовувати Головне науково-експертне управління парламенту. Про це повідомляє пресслужба апарату парламенту.

"Деякі ЗМІ останнім часом розповсюджують неправдиву інформацію про наміри Парламенту ліквідувати Головне науково-експертне управління. Підкреслюємо, що жодним чином у Парламенту немає намірів ліквідовувати ГНЕУ, і мови про це на жодному засіданні не йшлося", - сказано у повідомленні.

У відомстві наголосили, що ГНЕУ є одним із ключових структурних підрозділів у складі Апарату Верховної Ради України. Відтак думка ГНЕУ завжди важлива при ухваленні Радою ключових рішень у законодавчому полі.

"Щодо дослідницької служби, то вона буде створена або на базі Інституту законодавства ВРУ, або як самостійний підрозділ у структурі Апарату Верховної Ради України", - зазначили у відомстві.

Головне науково-експертне управління - один із ключових структурних підрозділів у складі апарату Верховної Ради. Основним завданням управління є проведення наукової експертизи законопроєктів, зокрема, на предмети оцінки їх концептуального рівня. Серед завдань також - правова, економічна, соціальна доцільність ухвалення закону, відповідність Конституції, міжнародним договорам, прогнозування наслідків їх ухвалення, тощо.

Раніше "Судово-юридична газета" повідомила, що в рамках реформи парламенту, ініційованого "Слугами народу", було ухвалено рішення розпустити ГНЕУ. Це нібито пов'язано з тим, що цей підрозділ часто дає розгромні висновки на подані до Ради законопроекти.

Замість ГНЕУ на базі Інституту законодавства Верховної Ради мають створити своєрідну дослідницьку службу, яка надаватиме експертні висновки щодо законопроектів, а також готуватиме відповідні аналітичні висновки.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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