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"Слуга народу" ініціює виключення з фракції нардепа Дмитрука

Рішення ухвалено на засіданні фракції. 

"Слуга народу" ініціює виключення з фракції нардепа Дмитрука
Фото: facebook/Слуга Народу

Фракція "Слуга народу" вирішила ініціювати виключення нардепа Артема Дмитрука зі свого складу. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні фракції. 

Дмитрук пройшов до парламенту за мажоритарним округом, тож виключення з фракції не загрожуватиме йому втратою мандату. Дмитрук також записався в ряди міжфракційного обʼєднання "Розумна політика", очолюваного Дмитром Разумковим. 

Про виключення з фракції в "Слузі народу" заговорили після того, як підсанкційний блогер Анатолій Шарій оприлюднив на своєму YouTube-каналі інтервʼю з Дмитруком, в якому він заявив про своє розчарування в політсилі. 

Артем Дмитрук народився в Козятині Вінницької області. У віці 13 років переїхав до Одеси. До того, як зайнятися спортом, він працював охоронцем, вантажником і приватним підприємцем. Є майстром спорту з паверліфтингу, багаторазовий чемпіон України, рекордсмен України, багаторазовий чемпіон і призер турнірів з боксу, самбо і панкратіону, чемпіон України з кроссфіту, призер Чемпіонату України з кроссліфтингу. Дмитрук до політичної карʼєри у Верховній Раді був власником одного з одеських спортклубів. 

За час свого депутатства втрапляв у декілька скандалів через свої заяви. Є одним із депутатів, які відмовилися вакцинуватися навіть попри постанову про доступ до парламенту тільки з сертифікатами, тестами чи довідками про одужання. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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