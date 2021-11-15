"Слуга народу" ініціює виключення з фракції нардепа Дмитрука

Фракція "Слуга народу" вирішила ініціювати виключення нардепа Артема Дмитрука зі свого складу. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні фракції.

Дмитрук пройшов до парламенту за мажоритарним округом, тож виключення з фракції не загрожуватиме йому втратою мандату. Дмитрук також записався в ряди міжфракційного обʼєднання "Розумна політика", очолюваного Дмитром Разумковим.

Про виключення з фракції в "Слузі народу" заговорили після того, як підсанкційний блогер Анатолій Шарій оприлюднив на своєму YouTube-каналі інтервʼю з Дмитруком, в якому він заявив про своє розчарування в політсилі.

Артем Дмитрук народився в Козятині Вінницької області. У віці 13 років переїхав до Одеси. До того, як зайнятися спортом, він працював охоронцем, вантажником і приватним підприємцем. Є майстром спорту з паверліфтингу, багаторазовий чемпіон України, рекордсмен України, багаторазовий чемпіон і призер турнірів з боксу, самбо і панкратіону, чемпіон України з кроссфіту, призер Чемпіонату України з кроссліфтингу. Дмитрук до політичної карʼєри у Верховній Раді був власником одного з одеських спортклубів.

За час свого депутатства втрапляв у декілька скандалів через свої заяви. Є одним із депутатів, які відмовилися вакцинуватися навіть попри постанову про доступ до парламенту тільки з сертифікатами, тестами чи довідками про одужання.