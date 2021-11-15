Рада заслухає голову МВС Монастирського щодо ситуації на кордоні із Білоруссю

Погоджувальна рада депутатських фракцій та груп підтримала пропозицію заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк заслухати на годині запитань до уряду звіт міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського щодо ситуації на українсько-білоруському кордоні.

Про це інформує пресслужба парламенту.

За словами Кондратюк, ми спостерігаємо новий етап і форму гібридної агресії проти наших союзників: Польщі, Литви та Латвії - так звану міграційну кризу.

"Бачимо серйозну ескалацію протистояння на польсько-білоруському кордоні. Як співголова Парламентської Асамблеї Україна-Польща, звертаюся до Кабінету Міністрів України терміново надати всю можливу допомогу нашим польським союзникам для протидії цій штучній кризі", - наголосила Олена Кондратюк.

Водночас, за її словами, найголовніше питання, яке хвилює українське суспільство, - це готовність українського кордону до аналогічної кризи.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що ситуація на кордоні із Білоруссю є продовженням гібридної війни з боку Російської Федерації як з Україною, так і з Європейським Союзом.

Стефанчук розповів про зустрічі із прем’єр-міністром, керівництвом фракцій та груп, урядовцями щодо негайного реагування всіх гілок влади на можливе загострення ситуації та неприпустимість порушення українського кордону.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в кількох прикордонних областях, які межують із Білоруссю, може бути оголошений надзвичайний стан. Він проінспектував потенційно небезпечну ділянку україно-білоруського кордону. Було визначено 10 ділянок, де мігранти можуть підійти до українського кордону.

На думку голови МВС, кризу на польсько-білоруському кордоні спровокував президент Росії Володимир Путін, і це частина гібридної війни.

раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що на кордонах України спостерігається збільшення потоків мігрантів. Наразі прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.

Нагадаємо, режим Лукашенка організував міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. Скупчення біженців з країн Близького Сходу та Центральної Азії спостерігається неподалік від Гродна, в районі КПП "Брузгі" (Білорусь) і "Кузьниця" (Польща). Згідно з останніми даними, білоруські спецслужби цілеспрямовано направляють мігрантів до КПП. Натовп біженців намагається організувати прорив кордону й облаштовує табори.

На самому кордоні нині зосереджено 12 тисяч польських військових і прикордонників, задіяно сили територіальної оборони. Литва намагається допомогти полякам своїми військами. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Живий щит" режиму: як міграційна криза поглибила суперечності між Заходом і Білоруссю.

У разі закриття кордонів із Білоруссю Лукашенко пригрозив перекрити газопровід "Ямал-Європа".