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"Слуга народу" після з’їзду проведе засідання фракції, розглянуть виключення нардепа Дмитрука (оновлено)

У порядку денному знову кадрові питання.

"Слуга народу" після з’їзду проведе засідання фракції, розглянуть виключення нардепа Дмитрука (оновлено)
Фото: facebook/Слуга Народу

Сьогодні о 19:00 у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга народу". На ньому народні депутати обговорять план роботи на поточний пленарний тиждень, а також деякі кадрові питання.

Про це повідомила речниця речниця партії Юлія Палійчук.

"Окрім того, на засіданні фракції очікується виступ новообраного голови партії «Слуга Народу» і представлення трьох обраних народних депутатів, які завтра складуть присягу та приєднаються до нашої команди у Верховній Раді", - написала вона у телеграм-каналі.

Відповідно до порядку денного сьогоднішнього засідання, який LB.ua надали джерела у фракції, буде розглянуто питання виключення із фракції "Слуги народу" народного депутата Артема Дмитрука.

Також "Слуга народу" на фракції розгляне питання щодо виключення зі складу відповідних парламентських комітетів  народних депутатів Артема Дмитрука (комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності) та Людмили  Буймістер (комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку).

4 листопада перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко заявив, що Дмитруку загрожує виключення зі "Слуги народу". причина - депутат розійшовся із фракцією в поглядах. Також прізвище Дмитрука пролунало серед нардепів від "Слуги", які відмовилися вакцинуватися від ковіду.

Народну депутатку Людмилу Буймістер виключили зі складу фракції "Слуга народу" ще 19 жовтня. Вона увійшла до міжфракційного обʼєднання Дмитра Разумкова "Розумна політика".

Нагадаємо, питання обрання нового очільника "Слуги народу" розглянуть на сьогоднішньому партійному зʼїзді. Сам зʼїзд відбудеться у закритому для преси режимі, однак на 18:00 заплановано брифінг нинішнього голови партії Олександра Корнієнка і його наступника.

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко запропонував кандидатуру народної депутатки Олени Шуляк на посаду голови партії "Слуга народу". Вона пройшла до парламенту за 13 номером у списку "Слуги народу".

9 листопада Центральна виборча комісія визнала Козиря, Войцехівського та Кострійчука обраними народними депутатами. Усі троє - представники "Слуги народу".

Детальніше про новобраних нардепів читайте у матеріалі Безробітний, шахтар і “людина року”: хто поповнив монобільшість.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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