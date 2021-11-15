Кулебу запросили на зустрічі глав МЗС країн НАТО

У Ризі будуть розробляти нову стратегічну концепцію альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Слотенберг запросив міністра закордонних справ Дмитра Кулебу взяти участь у зустрічі глав МЗС країн альянсу, яка відбудеться 30 листопада в Ризі.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

Кулеба подякував Столтенбергу та союзникам НАТО та відзначив, що запрошення глав української та грузинської дипломатії є важливим сигналом підтримки.

30 листопада - 1 грудня у Ризі відбуватиметься зустріч міністрів закордонних справ НАТО, на якій буде розроблятися нову стратегічну концепцію. Планується, що її затвердять глави держав і урядів на червневому саміті НАТО у Мадриді.

Стратегічна концепція НАТО - офіційний документ, в якому визначені довгострокові цілі, характер та основоположні завдання НАТО у галузі безпеки, визначено напрямки подальшого реформування збройних сил країн-членів НАТО. Чинна концепція була затверджена під час Лісабонського самміту в листопаді 2010 року.

Нагадаємо, що попереднє засідання міністрів закордонних справ НАТО відбулась 20 серпня. На ньому обговорювали ситуацію в Афганістані, де владу захопили представники ісламістського руху "Талібан".