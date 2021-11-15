Стефанчук заявив, що йому невідомо про плани розглянути позбавлення Разумкова мандату на зʼїзді "Слуги народу"

Водночас голова парламенту зазначив, що його на зʼїзд поки не запросили.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що йому невідомо про плани розглянути позбавлення мандату ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова на зʼїзді партії "Слуга народу", який відбудеться сьогодні.

Про це він повідомив на брифінгу. Водночас Стефанчук зазначив, що станом на зараз ще не отримував запрошення на зʼїзд партії СН.

"Наскільки я поінформований, таке питання я чув тільки від засобів масової інформації, воно нагнітається, воно підсвічується. З тієї інформації, яка є в мене, таке питання не стоїть на порядку денному на засіданні партії "Слуга народу". А далі вже будемо дивитися, як воно буде проходити", – зазначив він.

Розгляд питання позбавлення Разумкова мандату на з’їзді партії "Слуга народу" анонсував її голова, перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Як аргумент Корнієнко навів те, що Разумков не голосував за низку передбачених партійною програмою рішень.

Голова фракції "слуг" Давид Арахамія також розповідав, що політсила визначатиметься щодо позбавлення Разумкова мандата народного депутата.

Разумков заявив, що звернеться до суду, якщо монобільшість спробує позбавити його мандату народного депутата.

Дострокове позбавлення депутатського мандата можливе за чітко визначеними ст. 81 Конституції України причинами. Це складення повноважень за його особистою заявою; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України; якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто; невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції; його смерті.

Разумков від початку був у фракції "Слуга народу", однак автоматично став позафракційним, коли його призначили спікером парламенту. Сам він говорить, що не писав заяву про вихід з фракції, тож досі лишається членом СН.

Нардеп СН, голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв говорив, що Разумков "коли він був обраний спікером, то мав написати заяву на вихід із фракції, як це треба відповідно до процедури". Водночас він додав, що питання позбавлення Разумкова мандата не вважає правильним рішенням.

На сайті парламенту Разумков вказаний як позафракційний.