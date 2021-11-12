Київщина з 13 листопада закриє громадський транспорт для невакцинованих
Київщина з 13 листопада закриє громадський транспорт для невакцинованих
Денісова оприлюднила відеопідтвердження катувань Саакашвілі
Денісова оприлюднила відеопідтвердження катувань Саакашвілі
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників
Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
​Лукашенко пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю
​Лукашенко пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю
У Харкові водій Land Cruiser збив двох підлітків на переході
У Харкові водій Land Cruiser збив двох підлітків на переході
ГоловнаПолітика

Кличко: навіть в США президент не може контролювати мера Вашингтона

Місцеве самоврядування входить до базових цінностей розвинутих країн, вважає мер Києва.

Кличко: навіть в США президент не може контролювати мера Вашингтона
Фото: Макс Требухов

Не можна нищити в Україні місцеве самоврядування, яке входить до базових цінностей розвинутих країн. Навіть у США мери не підпорядковуються президентській вертикалі. Про це заявив лідер партії «УДАР», мер Києва Віталій Кличко у ток-шоу «Народ проти» на каналі «Україна 24».

«Я спілкувався з американцями. І вони кажуть: навіть впливовіша людина в світі, президент Сполучених Штатів ніяким чином не може впливати на мера Вашингтона, якого обрали люди і яким підпорядковується мер», - підкреслив Кличко. 

В той же в Україні центральна влада намагається взяти під контроль місцеве самоврядування.

«Ми бачимо, які зараз «наїзди» на інших мерів. Я постійно спілкуюся з ними як голова Асоціації міст України. Можу сказати: мерів, яких обирають люди, трясуть набагато більше, ніж губернаторів, які призначаються президентом. Це питання впливу на місцевих голів. Мери не підпорядковуються вертикалі. Вони підпорядковуються виключно людям, які їх обрали», - заявив Кличко.

При цьому Київ, за його словами, «трясуть» в 10 разів більше, ніж інші регіони.

«Підозрюю, все робиться для того, щоб зіпсувати репутацію. В рейтингах довіри-недовіри іноді Кличка ставлять вище, ніж президента. Це може бути якось неправильно сприйнято. І умисно робиться так, щоб знизити рівень довіри, очорнити», - вважає мер Києва.

Намагання центральної влади розділити посади Київського міського голови та глави КГГА – також політично вмотивовані речі, вважає Кличко. Якщо закон про столицю від «слуг народу» буде ухвалено, це може призвести до колапсу управлінської системи в Києві і в інших регіонах, зазначив він.

«Є прислів’я: якщо дві господарки на кухні – обід бути зіпсований. Зараз ми підходимо до вимикача – загорається світло, підходимо до крану – тече вода. Зранку встаємо – сміття вивезено, прибрано і т. д. Це великий механізм, який працює цілодобово. Якщо буде збій, це може призвести до соціального напруження в столиці. А соціальне напруження в столиці однозначно може мати вплив на інші міста та інші регіони. І в цьому напрямку це велика помилка», - підкреслив Кличко.

Він висловив впевненість, що важливі законопроєкти мають проходити експертизу впливових європейських організацій.

«Наша ключова мета – бути частиною європейської спільноти. Якщо ми хочемо, щоб наші закони відповідали європейським стандартам – перед тим, як вносити їх до Верховної Ради, будь ласка, відправте ці закони до Венеціанської комісії, до Ради Європи. Отримайте висновки і зауваження. Помилки можуть бути дуже болячими і дорого коштуватимуть не тільки Києву, а й країні", - сказав Кличко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також