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Поліція досі не знає, як наркотики потрапили в організм нардепа Полякова

Наразі немає підстав вважати якусь версію головною. Чекають результатів експертиз.

Поліція досі не знає, як наркотики потрапили в організм нардепа Полякова
Фото: Олександр Гончаров

Поліція досі відпрацьовує обидві версії загибелі народного депутата Антона Полякова: добровільне вживання наркотиків і примусове їх потрапляння в організм.

Про це начальник поліції Києва Іван Вигівський заявив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Справа справді резонансна, на сьогодні ще триває досудове розслідування. Про показання Скороход (народного депутата України Анни Скороход, - ред.) ми не можемо говорити, оскільки це таємниця досудового розслідування", - сказав він у відповідь на запитання, чи дала Скороход показання, які могли би свідчити про насильницький характер смерті депутата.

За словами керівника поліції Києва, в межах розслідування проводиться понад 20 експертиз, отримано результати за чотирма з них.

"Ми аналізуємо і відео, й інші дані. Наразі немає підстав вважати якусь версію головною", - сказав Вигівський.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи допоможуть висновки експертиз, які ще не завершено, прояснити ситуацію, Вигівський сказав: "Деякі - так. Крапку ставитимемо після надходження висновків усіх експертиз".

Нагадаємо, 9 листопада депутатка Верховної Ради Анна Скороход зареєструвала у парламенті проєкт ухвали про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства народного депутата Антона Полякова. Проєкт ухвали зареєстровано під №6300.

Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі Києва на світанку 8 жовтня.

Офіс генерального прокурора спочатку заявив, що він помер внаслідок гострої коронарної недостатності та гострої ішемічної хвороби серця. Пізніше токсикологічна експертиза виявила в його тілі сліди алкоголю і метадону, а також димедролу. Представник МВС зазначив, що цю суміш Поляков отримав не в аптеці. Втім, як ці речовини потрапили до організму колишнього нардепа, у МВС не коментують.

Скороход упевнена, що Полякова вбили. Нардепка переконана, що Поляков ніколи не вживав наркотиків.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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