Патрульна поліція запустила чатбот для мисливців за закладчиками наркотиків

Скористатися чатботом у Telegram можуть мешканці міст, де працює патрульна поліція.

Патрульна поліція запустила чатбот, який допомагає викривати збут наркотиків на території України.

З його допомогою можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників, інформує пресслужба МВС.

Скористатися чатботом у месенджері Telegram можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція.

Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму https://t.me/drughunters_ukraine_bot у своєму Telegram і розпочати діалог.

Після старту розмови потрібно вказати населений пункт, адресу, за якою побачили потенційного зловмисника,

опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).

Для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, користувачів просять надсилати геолокацію і додавати фото/відеоматеріали.

Після отримання повідомлення про знахідку або ймовірного закладника патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію.