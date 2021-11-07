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Укртрансбезпеки очолить Євген Зборовський, він вже звільнився з Патрульної поліції

Відповідне рішення Кабмін схвалив 20 жовтня.

Укртрансбезпеки очолить Євген Зборовський, він вже звільнився з Патрульної поліції
Євген Зборовський
Фото: facebook.com/zborik14

Уряд визначив Євгена Зборовського переможцем конкурсу на посаду голови Державної служби України з безпеки на транспорті.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів України схвалив 20 жовтня, повідомили у Міністерстві інфраструктурі України.

У неділю, 7 листопада Зборовський повідомив, що написав рапорт про звільнення з Патрульної поліції.

“Вже другий день, як я більше не поліцейський. Писати було важко, дуже багато віддав службі, але й чимало отримав. 6 років, 7 місяців і 20 днів, величезний шмат життя, величезний досвід. Ох.. мало з якої позиції можна побачити всю прозу і драму життя, як не з-під козирка кепки із восьмикутною зіркою і гербом”, – написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Зазначимо, Зборовський працював в Патрульній поліції з самого старту реформи Міністерства внутрішніх справ у 2015 році. А до цього – у приватній сфері, на керівній посаді в міжнародній компанії.

За 6 років пройшов низку кар’єрних щаблів в Управлінні патрульної поліції у місті Києві: від патрульного до командира роти, а згодом очолив батальйон, з понад 3 сотнями особового складу у підпорядкуванні.

Він є інструктором з підготовки керівного складу спільного канадсько-українського курсу з лідерства й управління разом з експертами з Канади. Його проходять всі командири патрульної поліції України.

Нагадаємо, конкурс на посаду голови Державної служби України з безпеки на транспорті було оголошено 9 вересня 2021 року. Кадрові зміни є складовою процесу реорганізації Служби, яка також передбачає запуск автоматичної фіксації порушень ГВК, цифровізацію сервісів та посилення інституційної спроможності ДСБТ.

13 вересня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив голову Укртрансбезпеки Єгора Прокопчука.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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