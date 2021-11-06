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Уряд скасував рішення про перемогу Олейнікова у конкурсі на очільника податкової

Кабмін відмінив рішення 3 листопада.

Уряд скасував рішення про перемогу Олейнікова у конкурсі на очільника податкової
Фото: Макс Требухов

Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 3 листопада скасував урядове рішення про перемогу Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Депутат послався на Управління забезпечення діяльності Комісії питань вищого корпусу державної служби. 

“Ще 27 вересня Олейнікова було визначено переможцем конкурсу з результатом 11,23 бали. А 3 листопада це рішення було скасовано”, – написав він.

Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки у в.о. голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова за місцем його проживання, а також у будинку його матері.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що обшуки в Олейнікова відбулися в межах слідчих дій щодо схем "скруток" з ПДВ.

Також обшукали ексголову ДПС і тепер вже колишнього першого віцепремʼєра-міністра економіки Олексія Любченка.

Правоохоронні органи пояснили, що викрили корупційний механізм у Державній податковій службі. За попередньою інформацією, схема полягала у "покривані" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам. В ході обшуків виявили документи, котрі підтверджують факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.

Хто саме ці фігуранти – не повідомляється. Обшуки проходили в центральному апараті ДПС, у ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Любченко очолював ДПС по травень 2021 року, після цього в.о. глави служби став Євген Олейніков. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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