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Кабмін призначив тимчасового керівника Держекоінспекції

Дмитро Заруба працював першим заступником голови Держекоінспекції з лютого 2021 року.

Кабмін призначив тимчасового керівника Держекоінспекції
Дмитро Заруба
Фото: zakarpattya.net.ua

Кабінет міністрів призначив призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної екологічної інспекції Дмитра Зарубу.

Про це йдеться у розпорядженні  №1404-р від 4 листопада.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної екологічної інспекції України, виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції України на першого заступника голови зазначеної Інспекції Зарубу Дмитра Васильовича", - йдеться у повідомленні.

Заруба працював першим заступником голови Держекоінспекції з лютого 2021 року.

Нагадаємо, 3 листопада Кабмін звільнив з посади голови Державної екологічної інспекції Андрія Мальованого, який очолював відомство з травня 2020 року. До цього він з 2011 року перебував на держслужбі, зокрема, на керівних посадах в ГУ Держземагентства в Києві та Київській області, в апараті та департаменті благоустрою виконавчого органу Київської міськради.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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