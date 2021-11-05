Кабмін призначив тимчасового керівника Держекоінспекції

Кабінет міністрів призначив призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної екологічної інспекції Дмитра Зарубу.

Про це йдеться у розпорядженні №1404-р від 4 листопада.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної екологічної інспекції України, виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції України на першого заступника голови зазначеної Інспекції Зарубу Дмитра Васильовича", - йдеться у повідомленні.

Заруба працював першим заступником голови Держекоінспекції з лютого 2021 року.

Нагадаємо, 3 листопада Кабмін звільнив з посади голови Державної екологічної інспекції Андрія Мальованого, який очолював відомство з травня 2020 року. До цього він з 2011 року перебував на держслужбі, зокрема, на керівних посадах в ГУ Держземагентства в Києві та Київській області, в апараті та департаменті благоустрою виконавчого органу Київської міськради.