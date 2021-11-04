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Першим віцепремʼєр-міністром – міністром економіки стала Юлія Свириденко

Вона озвучила пʼять ключових галузей, на яких планує фокусувати роботу. 

Першим віцепремʼєр-міністром – міністром економіки стала Юлія Свириденко
Юлія Свириденко
Фото: Макс Требухов

Верховна Рада проголосувала за призначення першим віцепремʼєр-міністром – міністром економіки Юлії Свириденко.

За дали голоси 256 нардепів. При цьому власне "слуги" дали тільки 214 голосів при 226 мінімально необхідних. Решту добрали завдяки "Довірі", позафракційним і "За майбутнє". 

Вона у ході виступу зазначила, що наразі в Україні майже відсутні стимули для виробництва продукції з високою доданою вартістю, також є проблема з тіньовим бізнесом – 20-25% ВВП – тіньові кошти. 

Для покращення ситуації, за її словами, треба відійти від радянських норм і запустити інститутуції для посилення економіки, зокрема – Експертно-кредитного агентства. Також треба переглянути підхід до державного фінансування, робити "продумані" інвестиції.

Планується зосередитися на таких економічних кластерах, де інвестиції матимуть найбільший ефект для держави:

  • машинобудування
  • енергетика, щоб завдяки термомодернізації українці вже наступного опалювального сезону платили менше
  • IT – збільшення замовлень для оборонних і медичних проєктів
  • сільське господарство
  • будівництво

Свириденко до сьогодні була заступницею голови Офісу президента.

Згідно з інформацією на сайті ОПУ, Свириденко кар’єру розпочала у 2008 році у приватному секторі. З 2015 року працювала на керівних посадах у Чернігівській обласній державній адміністрації: очолювала Департамент економічного розвитку, обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, з липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови обласної державної адміністрації.

У вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. 

З травня 2021– представник держави в наглядовій раді НАК "Нафтогаз".

Про те, що місце Любченка в уряді може зайняти Юлія Свириденко, LB.ua писав 1 листопада, коли фракція "Слуги народу" проводила засідання, на якому, зокрема, обговорювала кадрові питання. Наголошувалося, що Свириденко брала активну участь у підготовці проєкту бюджету на 2022 рік та взаємодіє з профільним комітетом ВР щодо бюджетного процесу.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія презентував Свириденко як "дуже професійну людину". "Вона активно бере участь в усіх обговореннях економічних процесів. Юлія Свириденко була заступником міністра економіки, потім отримала великий експертний досвід в Офісі президента. Вважаю, що вона з першого дня працюватиме на своєму місці і буде розумітися в усіх питаннях. Їй не треба готуватися. Вона просто прийшла і працює", – говорив він. 

Про попереднього першого віцепремʼєра Арахамія говорив, що він "хороший менеджер", але краще, якщо цю посаду займе жінка.

Однак уже в день відставки Олексія Любченка з посади міністра економіки заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що до нього можуть бути питання від правоохоронних органів. 

Згодом правоохоронні органи пояснили, що викрили корупційний механізм у Державній податковій службі. За попередньою інформацією, схема полягала у "покривані" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам. В ході обшуків виявили документи, котрі підтверджують факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових. 

Хто саме ці фігуранти – не повідомляється. Обшуки проходили в центральному апараті ДПС, у ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. 

Любченко очолював ДПС по травень 2021 року, після цього в.о. глави служби став Євген Олейніков. 

У межах розслідування обшукали домівку і колишній кабінет Любченка, зі слідчими діями прийшли і до Олейнікова. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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