Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що анонсований на листопад з'їзд партії може відбутися 20 або 27 листопада.

Про це він розказав журналістам під час спілкування в кулуарах Верховної Ради.

"У нас з'їзди відбуваються на вихідних. За тиждень його неможливо підготувати, бо це документи і це обласні конференції, а от 20 і 27 листопада - ці дати я би розглядав", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, що останній з'їзд "Слуги народу" пройшов 13 березня.

На ньому було затверджено новий статут та нові керівні органи. Згідно зі змінами, у партії з'явилися політична рада і національна рада громад.