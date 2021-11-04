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Корнієнко назвав можливі дати з’їзду "Слуги народу"

Партія може зібратися 20 або 27 листопада.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що анонсований на листопад з'їзд партії може відбутися 20 або 27 листопада.

Про це він розказав журналістам під час спілкування в кулуарах Верховної Ради.

"У нас з'їзди відбуваються на вихідних. За тиждень його неможливо підготувати, бо це документи і це обласні конференції, а от 20 і 27 листопада - ці дати я би розглядав", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, що останній з'їзд "Слуги народу" пройшов 13 березня.

На ньому було затверджено новий статут та нові керівні органи. Згідно зі змінами, у партії з'явилися політична рада і національна рада громад.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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