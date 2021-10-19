Партія створить "виконком" чи "президію" політради як "динамічний" орган.

Перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко продовжить очолювати партію.

Партія "Слуга народу" створить "виконком" чи "президію" політради як "динамічний" орган. З’їзд заплановано провести у листопаді.

Про це Олександр Корнієнко заявив журналістам у кулуарах Ради, повідомляє спеціальна кореспондентка LB.ua.

"Обговоримо оновлення формату роботи, створення допоміжного органу - президії або виконкому політичної ради партії. Частину функцій, яку я виконую, зможемо туди делегувати", - пояснив голова партії "СН", перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко.

За обрання Корнієнка першим заступником голови ВР сьогодні проголосували 256 народних депутатів.

Крім очільника партії СН, Корнієнко є також першим заступником голови фракції "Слуга народу". Від цієї посади тепер доведеться відмовитися. Замість нього заступником Давида Арахамії може стати Андрій Мотовиловець.

Крім того, Корнієнко - голова Лічильної комісії Верховної Ради України дев'ятого скликання.