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Корнієнко анонсував з’їзд партії "Слуга народу" в листопаді

Партія створить "виконком" чи "президію" політради як "динамічний" орган.

Корнієнко анонсував з’їзд партії "Слуга народу" в листопаді
Фото: Анна Стешенко

Перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко продовжить очолювати партію.

Партія "Слуга народу" створить "виконком" чи "президію" політради як "динамічний" орган. З’їзд заплановано провести у листопаді.

Про це Олександр Корнієнко заявив журналістам у кулуарах Ради, повідомляє спеціальна кореспондентка LB.ua.

"Обговоримо оновлення формату роботи, створення допоміжного органу - президії або виконкому політичної ради партії. Частину функцій, яку я виконую, зможемо туди делегувати", - пояснив голова партії "СН", перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко.

За обрання Корнієнка першим заступником голови ВР сьогодні проголосували 256 народних депутатів.

Крім очільника партії СН, Корнієнко є також першим заступником голови фракції "Слуга народу". Від цієї посади тепер доведеться відмовитися. Замість нього заступником Давида Арахамії може стати Андрій Мотовиловець.

Крім того, Корнієнко - голова Лічильної комісії Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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