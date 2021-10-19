Перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко продовжить очолювати партію.
Партія "Слуга народу" створить "виконком" чи "президію" політради як "динамічний" орган. З’їзд заплановано провести у листопаді.
Про це Олександр Корнієнко заявив журналістам у кулуарах Ради, повідомляє спеціальна кореспондентка LB.ua.
"Обговоримо оновлення формату роботи, створення допоміжного органу - президії або виконкому політичної ради партії. Частину функцій, яку я виконую, зможемо туди делегувати", - пояснив голова партії "СН", перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко.
За обрання Корнієнка першим заступником голови ВР сьогодні проголосували 256 народних депутатів.
Крім очільника партії СН, Корнієнко є також першим заступником голови фракції "Слуга народу". Від цієї посади тепер доведеться відмовитися. Замість нього заступником Давида Арахамії може стати Андрій Мотовиловець.
Крім того, Корнієнко - голова Лічильної комісії Верховної Ради України дев'ятого скликання.