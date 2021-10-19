Фото: Lb.ua

Главу партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка призначили першим віцеспікером Верховної Ради.

За проголосували 256 народних депутати. "Слуги народу" дали 222 голоси, "За майбутнє" – 13, "Довіра" – 17, 4 позафракційні.

Корнієнка делегувала монобільшість. "Євросолідарність" висунула Софію Федину.

Під час виступу Корнієнко запросив всіх парламентарів, і монобільшості, і опозиції, співпрацювати разом для ефективної роботи Апарату і реформи Верховної Ради. Федина наголосила у виступі на європейському курсі розвитку парламенту.

На рейтинговому голосуванні Олександр Корнієнко набрав 248 голосів, при цьому "слуги" дали тільки 216. Ще голосів додали "За майбутнє" – 12, "Довіра" – 17, троє позафракційних.

Фото: Lb.ua

Рейтингове голосування за Олександра Корнієнка

Федина на рейтинговому голосуванні набрала 73 голоси. Її підтримали троє "слуг народу", 24 депутати "Євросолідарності", 19 із "Батьківщини", 5 із "За майбутнє", 6 з "Голосу", 14 із "Довіри" і 2 позафракційних.

Фото: Lb.ua

Голосування за Федину

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Після обрання першого заступника Голови ВРУ Рада з першої спроби провалила пропозицію Олександра Корнієнка щодо продовження роботи парламенту до вичерпання усього порядку денного. За це проголосували лише 209 нардепів. Після чого Корнієнко поставив це "процедурне" питання на голосування вдруге. За нього проголосували вже 228 нардепів.

"Європейська солідарність" та "Батьківщина" це назвали грубим порушенням Регламенту. "ЄС" намагалася відсторонити головуючого від ведення засідання, але спікер Руслан Стефанчук цю пропозицію відхилив через неналежну підготовку.

Призначення нового першого заступника голови парламенту хотіли провести ще минулого пленарного тижня, у п'ятницю, однак не встигли.

Раніше народні депутати зняли Дмитра Разумкова з посади голови парламенту і призначили на цю посаду Руслана Стефанчука, котрий був першим віцеспікером.

Олександр Корнієнко, крім очільника партії СН, є також першим заступником голови фракції "Слуга народу". Від цієї посади тепер доведеться відмовитися. Замість нього заступником Давида Арахамії може стати Андрій Мотовиловець. Крім того, Корнієнко – Голова Лічильної комісії Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Олександр Корнієнко в 2001-2006 працював як журналіст і видавець. У 2005 став концертним директором гурту "Крихітка Цахес". З перевами працював у цьому напрямку до 2013 року.

З 2006 — бав участь у політичному консультуванні на виборчих кампаніях. 2015 року працював у штабі кандидата на посаду міського голови Миколаєва від партії "Самопоміч" Олександра Сєнкевича.

З листопада 2018 року — у команді Зеленського. Координував волонтерський проєкт спостерігачів від ЗеКоманди. Організовував роботу з наповнення виборчих комісій. Навесні 2019 став керівником передвиборчого штабу партії "Слуга народу", став кандидатом у народні депутати на парламентських виборах 2019 року за № 7 у списку СН.

У Раді став першим заступником голови депутатської фракції партії "Слуга народу", голової партії — з 10 липня 2019 року.