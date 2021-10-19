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"Голос" пропонує маркувати рекламу, розміщену за кошти платників податків

Текст повинен займати не менше 15 відсотків загальної площі, обсягу всієї реклами.

"Голос" пропонує маркувати рекламу, розміщену за кошти платників податків
Фото: пресслужба

Політична партія «Голос» підтримав ідею автора електронної петиції №22/123558-еп на офіційному сайті президента, який запропонував зобов’язати владу на всіх інфоматеріалах вказувати фразу «за кошти платників податків», та ініціює відповідний законопроєкт. Про це повідомила лідерка партії Кіра Рудик.

«Немає ніяких державних коштів, є кошти платників податків». Цю золоту цитату великої британки Маргарет Тетчер потрібно постійно нагадувати і українським чиновникам, і українським громадянам. Бо президент, Кабінет міністрів, облдержадміністрації, міські голови та місцеві ради працюють не за свої гроші та витрачають не свої гроші. Вони витрачають гроші людей справи, тих людей та компаній, що роками сумлінно платять податки. Дороги, школи, садочки чи стадіони, концерти та фестивалі — все це робиться не за гроші президента чи його чиновників, це — гроші українців», — зазначила Кіра Рудик. 

Саме тому лідерка партії разом з колегами зареєструвала законопроект про особливості розміщення інформаційних матеріалів про використання бюджетних коштів, що має врегулювати це питання системно, на законодавчому рівні. Це буде гарним нагадуванням і чиновникам, і громадянам, що будувати школи, садочки чи дороги, оновлювати інфраструктуру та парки — це те, зокрема, заради чого громадяни найняли політиків та чиновників на роботу, впевнена Кіра Рудик. 

За її словами, оприлюднення владою на будь-якому рівні інформаційних матеріалів щодо проєктів, які здійснюються за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів має супроводжуватись текстовим повідомленням такого змісту: «Реалізовано за кошти платників податків» або «Реалізується за кошти платників податків».

«Текст повинен займати не менше 15 відсотків загальної площі, обсягу всієї реклами. Колір тексту повідомлення має бути чорним, а колір фону — білим. Проєктом також пропонується запровадити аналогічні вимоги щодо висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Насамкінець, законопроєкт встановлює заборону на розповсюдження політичної реклами, яка містить інформацію щодо програм та заходів, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету чи місцевих бюджетів, без текстового повідомлення: «Реалізовано за кошти платників податків» або «Реалізується за кошти платників податків», — пояснила лідерка «Голосу».

Фракція закликає колег у парламенті, і в першу чергу — з монобільшості, підтримати цей законопроект. Бо кожен, хто найнятий українським народом на роботу, повинен завжди пам'ятати, заради кого і за які гроші.

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