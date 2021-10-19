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Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
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Разумков заявив, що підписання закону про олігархів Стефанчуком буде порушенням

Підписання Стефанчуком ексспікер Ради вважатиме порушенням. 

Разумков заявив, що підписання закону про олігархів Стефанчуком буде порушенням
Фото: Lb.ua

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков продовжує наполягати, що саме він повинен підписувати закон про олігархів. За його словами, це визначено рішененням Конституційного суду. 

"Вони про це знають, колега (Руслан Стефанчук заперечував таку норму згідно з рішенням КС. – Ред.) каже неправду. Але знаєте, у нас по закону одне прописано, а робиться абсолютно інше – сподіваюся, що в цьому плані все ж таки підуть по закону. Проблеми в тому, щоб я підписав закон в тому вигляді як проголосувала Верховна Рада точно немає", – запевнив він. 

Разумков додав, що готовий підписати законопроєкт саме в тому вигляді, які він був проголосований парламентом.

"Якщо він прийде в тому варіанті, в якому він був проголосований Верховною Радою, обов'язково його підпишу, направлю на підпис президенту. Якщо не передадуть – будуть порушувати, можливо, буде підписувати Руслан Олексійович (Стефанчук. – Ред.)", – заявив депутат.

Він підтвердив, що в разі підписання закону Стефанчуком жодної відповідальності не буде, "але це вже інша сторона медалі, повинні інші органи визначати, хто перевищує повноваження. А друге питання – чи легітимно направлено закон на підпис президента". 

Підписати закон про олігархів стане можна після відхилення 12 постанов про скасування голосування за цей документ. Разумков каже, що підпис має ставити він, а Стефанчук тим часом сказав, що сподівається на консенсусне рішення: "думаю, що ми не будемо чіплятись за якісь закарлючки в регламенті, а знайдемо якесь рішення разом, тому що нам важливо, щоб цей закон запрацював". 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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