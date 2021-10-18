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Міністр екології Абрамовський написав заяву на звільнення, але її в Раді поки не бачили, – Гетманцев

Інформацію про написану заяву поширив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. 

Міністр екології Абрамовський написав заяву на звільнення, але її в Раді поки не бачили, – Гетманцев
Роман Абрамовський
Фото: the page

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Амбрамовський написав заяву про звільнення. Відповідну інформацію на засіданні фракції "Слуга народу" озвучив її голова Давид Арахамія, повідомив на брифінгу нардеп Данило Гетманцев. 

"Ми насправді ще не бачили заяву. Керівництво Верховної Ради також заяву не бачило. Це питання обговорювалося на фракції. Поки що як інформація, що така заява може з'явитися. Розуміючи, що її оголосив голова фракції (Давид Арахамія), ми йому довіряємо. Тобто, ця інформація має найвищий рівень вірогідності", – заявив він.

Гетманцев додав, щодо мотиви відставки міністра наразі "краще спитати у нього".

Нардеп не виключив, що у разі реєстрації заяви про відставку в Раді, парламент зможе "розглянути без будь-яких затримок".

Романа Абрамовського було призначено міністром захисту довкілля та природних ресурсів у червні 2020. До цього він займав посаду заступника очільника цього міністерства. 

Абрамовський вже писав заяву на звільнення в грудні 2020. За інформацією джерел LB.ua, міністром екології збиралися призначити виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній Романа Опімаха. Втім нардеп Олександр Качура у коментарі LB.ua повідомив, що "Слуга народу" на фракції погодила всі чотири кандидатури на посади міністрів, окрім кандидата на посаду Мінекології.

Вранці 20 грудня нардепи зняли з порядку денного звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів Абрамовського.

Про те, що Абрамовського знову розглядають як кандидата на звільнення з уряду, джерела LB.ua повідомили ще у вересні. Тоді співрозмовники у Кабміні також говорили, що посаду може втратити міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

Кадрові питання "Слуги народу" збиралися обговорювати на великому засіданні фракції в Трускавці, однак потім це питання відклали. Голова парламенту Руслан Стефанчук ще 14 жовтня говорив, що поки питання перестановок у Кабміні на порядку денному не стоїть, але кадрові питання розглядаються і без внесення до нього. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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