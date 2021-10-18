Зеленський скликає Раду для ухвалення законів щодо інтеграції в ЄС

Попередньо засідання може відбутися у четвер, 21 жовтня.

Президент Володимир Зеленський цього тижня скликає парламент на позачергове засідання для ухвалення законів, які необхідні для поглиблення євроінтеграції України. Попередньо засідання може відбутися у четвер, 21 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба "Слуги народу".

"Відповідно до Конституції та регламенту президент Зеленський просить скликати позачергове засідання парламенту. З таким листом глава держави звернувся до голови Верховної ради Руслана Стефанчука", - йдеться в повідомленні.

Президент пропонує парламенту ухвалити низку законопроєктів:

– Про енергетичну ефективність (№4507),

– Про розвиток високоефективної когенерації (№4527),

– Про розвиток виробництва біометану (№5464),

– Про створення Нацкомісії з держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (№6055),

– Про приведення вітчизняного законодавства до вимог ЄС у сфері дитячого харчування (№4554),

– Приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу (№0094),

– Зміни до законів про охорону прав на сорти рослин та про насіння і садивний матеріал (№3680-д).

У "Слузі народу " інформують, що Володимир Зеленський просить ратифікувати документи з низкою країн та органів Євросоюзу, серед яких - Фінляндія, Естонія, Данія та Європейський інвестиційний банк.

Йдеться про:

– Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації (№0075).

– Угоду між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом (№0089),

– Угоду між Кабміном та урядом Естонії про технічне та фінансове співробітництво (№0108),

– Угоду між Кабміном та урядом Данії про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ (№0111),

– Лист про внесення змін № 3 до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (№0113),

– Угоду між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі нашої держави у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (№0120),

– Гарантійну угоду "Проєкт розвитку АТ "Укрпошта": Логістична мережа та сільське відділення" між Україною та ЄБРР (№0123).

Раніше сьогодні на засіданні погоджувальної ради спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що цього тижня парламент може провести позачергову сесію. Які саме документи мають розглянути, він не повідомив, але зазначив, що сесія може відбутися в четвер.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко уточнив, що мова про енергетичні законопроєкти щодо інтеграції в ЄС.