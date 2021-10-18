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КМДА правоохоронці пресують в 10 разів частіше, ніж інші регіони, – КВУ

В дослідженні порівняли кількість судових проваджень стосовно КМДА та інших ОДА

КМДА правоохоронці пресують в 10 разів частіше, ніж інші регіони, – КВУ
Фото: segodnya.ua

Проти Київської міської влади процесуальні провадження відкриваються в 10 разів частіше, ніж в інших регіонах.  Про це свідчать результати дослідження Комітету виборців України, які були представлені під час прес-конференції в агентстві «Інтерфакс-Україна».

«Сплеск інтересу правоохоронців до столиці є надзвичайно великим. Показовий приклад, що в Києві зафіксовано понад 2136 процесуальних дій, тоді як в наступному місті по кількості – Одесі – вдесятеро менше, лише 234», - заявив під час прес-конференції генеральний директор КВУ Олексій Кошель.

За даними дослідження, якщо порівняти кількість судових проваджень стосовно КМДА та інших ОДА, то майже 40% із загальної кількості проваджень стосуються КМДА, а 60% - всіх інших облдержадміністрацій. Зокрема, на Київську міську держадміністрацію припадає 579 проваджень, а на Київську обласну – лише 84.

«Тут велике питання: невже у нас землі під Києвом і майно, яким розпоряджається КОДА, набагато дешевше, ніж в самому Києві? Відповідь очевидна: ні. Чому ж така разюча відмінність між кількістю справ на КМДА та іншими обладміністраціями? Тому що, відповідно до чинного законодавства, головою КМДА є обраний киянами міський голова, який не підпорядковується президенту, як інші голова ОДА», - вважає заступниця  гендиректора КВУ Наталія Лінник.

Дослідження «Аналіз судових рішень щодо проведення процесуальних дій в міських радах обласних центрів та обласних державних адміністраціях» здійснено Комітетом виборців України. Для аналізу були відібрані усі тексти судових проваджень, опубліковані Державною судовою адміністрацією з 1 січня 2020 року. З них були додатково відібрані тексти, що містять посилання на 10 статей Кримінально-процесуального кодексу України.

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