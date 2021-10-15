Оприлюднено оновлений проєкт будівництва Подільського мосту у Києві

Зокрема, буде побудовано ще один з’їзд та заїзд на міст з житлового масиву Троєщина.

Оприлюднено розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 13 жовтня 2021 року, яким перезатвержено проєкт будівництва Подільського мосту у Києві.

Як повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, оновлений проєкт враховує потреби постійно зростаючої кількості мешканців лівого берега. Зокрема, буде побудовано ще один з’їзд та заїзд на міст з житлового масиву Троєщина. Також передбачене подальше будівництво тунелів Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

“Завдяки змінам у проєкті кияни матимуть більш зручне сполучення мостом. Так, порівняно з минулим проєктом тепер у ньому передбачено будівництво ще одного з’їзду з Подільського мостового переходу на житловий масив Троєщина – на вул. Оноре де Бальзака та заїзду з цієї вулиці на міст. Таким чином, розмовам про те, буде чи не буде з’їзд на вул. Оноре де Бальзака, документально поставлена крапка", – зазначив посадовець.

За словами заступника голови КМДА, також планується подальше будівництво нових ділянок метротунелів Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену. Він зазначив, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід однаково важливий як для автосполучення, так і метросполучення між лівим та правим берегами Києва.

“Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають без вихідних. Працюють бурові задля укріплення елементів штучних споруд, ведуться роботи із спорудження підпірних стін насипу, тунелів метрополітену. Влаштовуються інженерні комунікації, бар’єрне огородження, шумозахисні екрани”, – сказав Густєлєв.

Він нагадав, що на Подільському мостовому переході вже побудовано металевий міст через Гавань від вул. Набережно-Хрещатицької до Рибальського півострова, побудовано з’їзд з вул. Набережно-Хрещатицької з відповідними естакадами на міст, змонтовано 68 вантів. Міст через річку Дніпро вже встановили в проєктне (постійне) положення з демонтажем тимчасових опор надводної частини, які підтримували міст на етапі будівництва.

Влаштовано бетонну монолітну плиту естакадної частини мостового переходу в урочищі Горбачиха. А нове асфальтобетонне покриття з’явилося на ділянках від вул. Набережно-Хрещатицької до аркового мосту, з’їзді на вул. Набережно-Рибальську та мосту через р. Десенка.

Також у складі будівництва мостового переходу влаштовані в основних конструкціях і 3 станції майбутньої Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

Нагадаємо, Національна поліція здійснює досудове розслідування у кримінальній справі про розкрадання коштів на будівництві Подільського мосту.

На початку жовтня Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про нові підозри у цій справі через розкрадання 150 млн гривень на будівництві мосту: керівництву комунального підприємства, генпідряднику та підрядникам.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро – один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці України. Він повинен розвантажити Північний міст. Крім того, по ньому мала б проходити четверта гілка Київського метро.

Це один з трьох мостів через Дніпро, які зараз будуються в Україні.