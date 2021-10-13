Печерський суд арештував Театр юного глядача на Липках

Печерський суд Києва арештував Театр юного глядача на Липках площею 3528,8 кв. м, заборонивши реконструкцію і відчуження будівлі.

Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу від 27 вересня.

Суд заборонив службовим особам Київської міської ради або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням, відчужувати, розпоряджатися цим об’єктом нерухомості, а також проводити будь-які будівельні роботи, у тому числі реконструкцію приміщень. Державним реєстраторам та нотаріусам заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дій щодо приміщення.

Будівля на Липській, 15/17 перебуває в комунальній власності територіальної громади Києва. Постановою прокурора її визнано речовим доказом у кримінальному провадженні щодо зловживання службовим становищем посадовими особами театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр юного глядача на Липках" та Департаменту культури КМДА.

Наприкінці серпня переможцем конкурсу на заміщення посади директора-художнього керівника Театру на Липках було визначено В’ячеслава Жилу. Оголошення результатів конкурсу та призначення Жили на посаду директора викликало обурення колективу, численні публікації в ЗМІ, мітинги біля будівлі театру та Департаменту культури КМДА.

Мітингувальники, у тому числі більшість працівників Театру, вказували на незаконність конкурсу, грубі порушення законодавства під час його проведення.

Відповідно, до рішення загальних зборів трудового колективу театру від 25 серпня претенденту Жилі було висловлено недовіру, тому що його кандидатура не відповідає професійним та морально-етичним вимогам: немає режисерської освіти і професійного досвіду постановок вистав для дитячої та підліткової молоді.

В одному із дописів у межах флешмобу #HelpТЮГ було сказано, що директор-художній керівник театру "Актор" В’ячеслав В’ячеславович Жила відомий своїми секс-скандалами та театральними проєктами, де він пропонує актрисам грати на сцені топлес, імітувати секс та використовувати іграшки для дорослих, в соцмережах факти харасменту з його особистими пропозиціями чи вимогами до претендентів щодо оголення, імітування статевих актів на сцені за гроші, і проходження кастингів на такі ролі.

Колектив театру наводив інформація, що новообраного директора вироком Деснянського суду Києва від 27.11.2006 було засуджено до позбавлення волі на 5 років та звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки. Жилі інкримінували погрози вбивством, самовільне присвоєння владних повноважень, крадіжку документів, шахрайство, викрадення людини тощо.

Працівники Театру юного глядача вказували на формальність проведення конкурсу, оскільки керівником Департаменту культури КМДА нібито повідомив про результати ще до його проведення.

Противники нового директора вважають, що єдиною метою його обрання є саме заволодіння будівлею театру в центрі Києва під приводом реконструкції, про яку Жила вже заявив, кажучи, що домовився з інвесторами та забудовниками.

Факт умислу на заволодіння приміщенням театру під приводом реконструкції начебто підтверджується також тим, що Київська міська рада затвердила перелік зі 119 об’єктів культурної спадщини столиці ХІХ-ХХ століття, на проведення реконструкції та капітального ремонту яких запроваджується мораторій, серед яких будівлі Театру немає.

У свою чергу, очільниця Департаменту Культури КМДА Яна Барінова запевняла, що на неї чинився тиск з вимогою залишити на посаді попереднього керівника театру Віктора Гирича, який виконував цю роботу 30 років. Вона також наголошувала, що не впливає на перебіг та результати конкурсів.